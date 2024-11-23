「傀儡保險代理」5200萬元佣金詐騙案　主謀及12被告認罪

「傀儡保險代理」詐騙案主謀及12名同案被告今日(23日)在區域法院認罪，涉案金額達5,200萬港元。同案另外4名被告否認罪名，將於明年覆核再審。「傀儡保險代理」一案中的被告涉嫌訛稱經手處理近500份保單以獲兩間保險公司發放佣金，將押後至12月21日再訊。

案中主謀盧彥樺，32歲，為富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)前分行經理，承認共20項罪名，即2項串謀詐騙，違反普通法；及18項串謀「洗黑錢」。同案12名被告，年齡介乎24至61歲，分別為盧彥樺所屬富衛團隊的7名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司(香港永明)前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。他們分別承認串謀詐騙及串謀「洗黑錢」罪名。

廉署案情披露，盧彥樺於2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衛。盧彥樺向部分人士表示，他們為「傀儡保險代理」，入職後毋須招納客戶。盧彥樺串謀涉案富衛保險代理，訛稱由盧彥樺招攬入職富衛的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧彥樺又串謀郭潤芳及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。

香港永明及富衛並不知悉有關勾當，因而批准上述478申請，並分別向盧彥樺團隊和郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼共逾2,200萬港元及共逾2,900萬港元。該478份保單申請主要涉及高佣金保險產品，大部分保單最終「斷供」並告失效。盧彥樺要求「傀儡保險代理」收取該兩間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部分金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬港元。用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。

同案另外4名被告，即香港永明前保險代理毛詠嫻及羅雅穎；以及富衛前保險代理顏梓定及江梓瑩，早前在區域法院否認串謀「洗黑錢」及串謀詐騙罪名。案件訂於2025年3月20日作審前覆核，並於5月12日開審。