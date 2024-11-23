國泰邀共創明「Teen」學員友師　乘「特別航班」翱翔香港上空

搭飛機或許已成港人日常，但對出生在弱勢家庭的兒童，在空中翱翔可能是遙不可及的事。國泰航空今日(23日)邀請約200名「共創明『Teen』計劃」的學員及友師乘搭「特別航班」在香港上空翱翔。有來自寄養家庭的學員表示是首次「搭飛機」，興奮得睡不着。

約200名「共創明『Teen』計劃」的學員及友師正午約12時齊集香港國際機場，逐一以身份證辦理登機手續，毋須護照或回鄉證，普遍都感到興奮。他們其後移師到2號登機閘口，與國泰機艙服務員拍照，並參與典禮。這班「CX8777」特別航班以剛翻新的波音「777-300er」載着110名學員，在下午3時出發由香港飛往香港。地勤人員逐一檢查學員的登機證，如一般乘搭飛機流程無異。

現在就讀中一的學員芷晴向東網記者分享，今次是首次搭飛機倍感興奮，昨晚(22日)亦難以入睡，打算在機上留下倩影之餘，好好欣賞窗外景色。曾經參觀國泰飛機餐製作的她說，期待品嚐空中餐點，尤其是西瓜。芷晴又透露，平日上學、放學後都在家中溫習或在附近遊走。今年透過計劃到訪多個地方，例如挪亞方舟、迪士尼樂園，開拓眼界「每次經歷都很特別」。

在地產業工作的友師鄧珮怡回顧初見芷晴時，她年紀較少，與另一學員一樣文靜、害羞，逐步相處下見證她的變化，例如會突然通電或主動分享在學校的經歷、上課時遇到的問題，以及介紹電子遊戲的攻略等，逐步建立關係，亦開拓鄧的眼界。鄧又說，過去會帶芷晴參與家庭聚會，參觀多間公司，笑言芷晴恍如變成她的女兒一樣。