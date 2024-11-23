通訊局同樂日宣傳防電騙訊息　海報標語設計比賽收到逾2900作品

為提高市民對電訊詐騙的警覺性和意識，通訊事務管理局今明兩日(23日及24日)於九龍公園舉辦以大型親子同樂日暨展覽，透過攤位遊戲、有獎問答遊戲、親子工作坊等互動項目，以及展板展覽和消費者教育短片，提高市民對詐騙電話及短訊的防騙意識，並推廣精明使用各項通訊服務的消費者資訊。

通訊事務總監梁仲賢表示，近年電騙個案頻生，通訊辦與電訊商和執法部門成立工作小組，協調電訊業界研究和執行一系列技術措施，包括在源自香港境外的來電顯示前標示「+」號、就「+852」開首的境外來電發送話音提示或文字訊息，以及攔截境內、外的可疑來電。電訊商亦會根據執法部門資料，封鎖懷疑詐騙電話號碼和網址。此外，通訊辦去年底推出「短訊發送人登記制」，以協助市民識別短訊發送人的身份。

此外，通訊局早前舉辦以小學生為對象的「提防電騙海報及標語設計比賽」，並在今日的活動上舉行頒獎典禮。比賽共收到來自113間學校超過2,900份作品。大會評審團根據主題表達、標語創作、設計創意及藝術美感等準則，從中選出冠、亞、季軍及10名優異獎作品，亦向遞交最多參賽作品的3間學校頒發「傑出參與學校獎」。