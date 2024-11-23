港鐵太古站扶手電梯男子跌倒　兩女乘客捱撞手腳受傷

有傷者坐在扶手電梯梯級待援；另一傷者(右)腳部鮮血直流。

今日(23日)下午4時許，有網上片段顯示在港鐵太古站，有長者在扶手電梯懷疑失足跌倒受傷，扶手電梯事後煞停，事故中至少兩人受傷。這已是11日內發生的第4宗涉及扶手電梯意外。

根據片段顯示，事故中有傷者右腳小腿受傷流血，有港鐵職員攜急救用品到場協助傷者；另有女子坐在扶手電梯梯級，由港鐵職員陪同待援。據了解，事故原因是一名男乘客上扶手電梯期間，懷疑失平衡跌倒，並撞到後方人士致兩人受傷。

港鐵回覆表示，今日下午約4時，一名男乘客在太古站乘搭扶手電梯由月台到車站大堂期間，懷疑失平衡跌倒，並撞到後面的兩位女乘客。當時有其他乘客按動緊急掣制停扶手電梯，車站職員隨即趕到現場協助。事件中，兩名女乘客手腳受傷，車站職員召喚救護車並即時進行基本急救，其後她們獲送院治理。該扶手電梯經承辦商檢查及確保運作正常後，已於稍後時間重開。

港鐵公司一直透過站內廣播、宣傳海報及定期舉辦扶手電梯安全運動，並配合相關政府部門有關安全使用扶手電梯的宣傳，以加強乘客使用扶手電梯的安全意識。港鐵呼籲乘客搭乘扶手電梯時應緊握扶手以保障安全。