按摩槍誤用隨時可中風　專家提注意事項保安康

坊間稱為「按摩槍」的筋膜槍愈來愈普及，但內地先後有人不當使用，導致中風、癱瘓、視力只餘一成等。《東呼即應》探討相關情況，有物理治療師指出，頸椎、頭顱、腋下等位置，不應使用按摩槍，按摩槍力度亦不應太猛，否則有機會打散血管中的凝結物，萬一上腦，有機會變阻塞性中風；長者、孕婦、腫瘤患者也忌使用。有中醫師提醒，使用按摩槍時，不要只按着某一點，亦不建議自行使用按摩槍，有需要可用按摩球紓緩身體疼痛。

註冊物理治療師蔡永基表示，比較反對按摩槍的原理，在痛的地方，不是震動它或按它就會放鬆，在物理治療角度是看它是否有「借力」行為，譬如身體臀部、大腿肌肉力量不足，腰部便要被迫借力挺直，令脊椎兩邊肌肉也變得緊張，在物理治療要鬆弛肌肉，可以用按摩，靜態伸展、動態伸展也能鬆弛整條肌肉，未必要大力揼它。

蔡永基續指，頸椎以至整個頸項任何位置都不宜使用按摩槍，因為頸上有兩條血管負責供血上腦部，若直接震動頸項，很容易因力度太大直接撕裂大動脈，導致爆血管，如想用按摩槍打肩頸位置，建議將力度調校至最小，打在上斜方肌最厚肉的位置。另外絕對不要打頭部及牙骹，因為頭顱內只有腦部，脊骨後面摸到凸出來的骨亦不要直接打到它，而腋下位置充滿血管，亦即是臂神經叢，是很脆弱的位置，亦建議不建議用按摩槍打。

使用按摩槍力度太猛亦有問題，蔡永基稱，就算只打腳部，腳內亦有靜脈系統，有時會有凝固了的血和血脂黐在血管壁，如劇烈震動會震甩這些凝結物，它們會飄浮沿靜脈上腦，便會變成阻塞性中風。他亦不建議有骨質疏鬆的長者、非常瘦的人、孕婦、傷口位置使用按摩槍；曾經有腫瘤的人也最好別用。

註冊中醫師李子樑則指，中醫使用按摩槍通常只作輔助治療用，主要用以放鬆肌肉，加速血液循環，如果用了最大馬力最快頻率不斷撞擊某個部位，反而會令血液循環更差，甚至可能造成瘀傷，把筋弄傷，結果可能比之前更糟。他續指，正確使用按摩槍，應該是沿着肌肉巡行，不會定點按着某一點，按30秒至2分鐘才是適當，而且力度只輕輕貼着肌肉，不是離開或緊貼壓實。

李亦不太建議自己按肩頸位置，因為按摩槍很重，亦很難瞄準，很容易打到脊椎骨、頸椎。他又稱，按摩方法有很多，一般會建議用按摩球夾貼在牆上，按鬆肌肉位置約30秒，便能紓緩肩頸疼痛，腰部也可使用按摩球按摩，可利用牆身甚至躺在瑜伽席上使用，把球貼在肌肉上，但不要放在脊骨上，按摩30秒便有紓緩效果。

若想放鬆小腿，李子樑指可按小腿最肥部分中間位置，這是穴位中的承山穴，按它可紓緩小腿緊張痠痛，亦可按小腿上方的陰陵泉穴，對小腿緊張及部分人的足底筋膜炎都有紓緩痛楚作用。但他提醒，按小腿別太大力，因為部分人的血管內裏可能會有血瘀，按太大力可能會甩掉，最後有機會引發中風或心臟病。