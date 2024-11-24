雪霸野生動物寫真　記錄保育物種蹤迹

台灣傳媒上周六（23日）報道，雪霸國家公園管理處為深入掌握野生動物物種族群現況及動態變化，自前年起在轄內架設52部紅外線自動相機記錄野生動物蹤迹，不僅發現保育類物種分布有擴張趨勢，更捕捉到許多動物可愛且難得一見一面。管理處上周五（22日）舉辦有關成果發表會，並邀請專家演講，吸引近百名民眾參與。

自開啟該項計劃後，公園管理處定期安排保育巡查員收集影像，發現眾多台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等當地保育類物種，均在2017年前的研究未能將牠們拍攝紀錄。公園又邀請嘉義大學副教授劉建男專業團隊分析照片及影像資料，提升監測專業性，也為未來保育工作提供科學依據。

監測資料目前共計有60萬張數碼照片檔，以及約兩萬個數碼影片檔，其中在觀霧地區共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類；雪見地區拍到15種中大型哺乳類及17種鳥類；武陵地區則拍到8種中大型哺乳類及16種鳥類。此外，還拍攝到台灣野山羊悠閒地躺在雪地享受冬陽、台灣野豬靠着樹幹撓癢、公山羌打架等引人發笑野生動物自然行為。