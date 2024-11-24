東方日報A1：露宿者支援少唔願登記　求政府不如求己

香港居住成本高昂，無家可歸者居高不下。社會福利署2023年數據顯示，露宿街頭者減至約800人，較此前兩年的1,500位大減近半。而截至今年10月，在社署有登記的露宿者，更「下跌」至606人。不過，協助無家者的社區組織協會就指出，數據未能反映真實，因約一半無家者不願被登記，及部分人暫居過渡屋等社會房屋，事實是近年經濟轉差、外勞「爭飯碗」，部分基層市民已淪落「瞓街」，推算現時無家者有近1,500人！組織批評，港府對無家者「有服務、無政策」，支援措施匱乏，且部分前線人員執法時對無家者帶有惡意，又擔心社會房屋大都有兩年居住限期，恐短暫有「家」者會重返街頭。有議員建議政府推動機構靈活提供服務，增加宣傳及推廣，讓無家者可以安居。

社署數據顯示，2022年至2023年度，本港有1,441名被登記的無家者，其中近六成四在九龍區露宿；而2023至2024年度，無家者登記數目就大減至795名。社區組織協會總幹事吳衛東指出，據以往經驗，約有一半無家者不願被外展隊登記，估計現時人數仍有近1,500人，其中油尖旺及九龍城佔全港露宿者人數47.8%，深水埗則佔17.5%。

對於社署的登記數字大降，吳解釋，近年社會房屋增加，吸引部分無家者入住，料露宿者數字減少。不過，他留意到近月數字有所上升，估計與經濟差、當局引入外勞衝擊基層就業有關，有在飲食業工作20多年的街坊向他反映，近月工時大減導致入不敷支，甚至「搵唔到工」，終要淪落街頭。

吳又指，無家者中不少為單身人士，在政府「單身人士計分制」下，輪候公屋隨時要達30年。就算成功入住社會房屋的中年無家者，兩年期限一到亦有機會要重返街頭。

談到政府支援無家者的措施，社署除了資助非政府機構營辦3隊外展隊，亦有資助相關機構提供短期宿位。目前為無家者提供共622個短期宿位，其中社署資助、非政府機構提供的宿位有228個，而相關機構自行營運宿位則有394個。其中政府資助宿位上年度的平均入住率僅達69%，有需要人士毋須輪候，完成有關手續後即可安排入住。

議員葛珮帆則指，曾有無家者向她表示宿舍衞生環境不佳而不願入住，其後她亦曾到訪政府資助宿舍了解，但發現衞生環境不俗。現時宿舍入住率偏低，她希望未來能對無家者作更多宣傳，讓他們了解宿舍現時情況。她建議跟進該項服務的部門設「個案經理」，跟進每一位無家者的精神、健康等情況，提供有需要協助。吳衛東亦發現不少無家者擔心宿舍私隱、治安等問題而卻步。而且宿舍入住時間只有半年，亦要入住人輪候公屋，惟無家者居無定所，部分人以為沒有通訊地址就不能申請公屋，亦減少入住率。

政府支援匱乏，執法人員對露宿街頭的無家者執法手段卻引來批評。2012至2019年間，政府多個部門曾未作通知，將無家者的家當丟棄，更3次被告。其中2019年被康文署及警方丟棄家當的通州街公園露宿者獲判勝訴，惟各人僅獲「象徵式」賠償100元。而2020年同一公園中，有8名警員涉嫌誣告兩名無家者，其中6名被判妨礙司法公正罪成。吳認為，部分前線人員明顯對無家者存在惡意，歧視邊緣社群，情況極不理想。

■記者伍萬庭

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