過渡屋居住年期短　營運結束仍未上樓

上屆政府推行過渡性房屋以助基層「上樓」，但過渡屋居住年期過短問題一直為人詬病。以「南昌220」為例，其土地由發展商借出，在2019年9月動工、2020年8月入伙，但營運年期只有短短兩年，便需要將土地歸還發展商，最終有逾半住戶仍未能輪候到公屋，需要搬遷到其他過渡屋項目或遷回私人市場，甚或再次「輪迴」劏房，或無處棲身。

「南昌220」過渡屋項目是全港首個過渡性房屋項目，直至2022年11月已完結，共提供89個1至3人單位。項目營運約兩年，一共協助了94個住戶、共175人改善居住環境。但當中只有25.5%住戶成功獲編配公屋，仍有62.8%住戶需要遷往其他過渡性房屋，以及有11.7%住戶需遷往私人住宅單位。

至於其他過渡屋項目，大部分營運年期不止兩年，但不少項目可供租戶申請的租住年期只有兩年，但允許租用人申請續期，仍未上公屋則需要住戶再續租，惟部分項目會限制租戶只能續租一年或續租一次，並非包住到成功入住公屋。

翻查資料，房屋局的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」，至今年2月底為止共耗資101.01億元，資助建成的單位數目共有約1.91萬伙。