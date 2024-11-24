韓移交43志願軍遺骸　由運20送回中國

中國退役軍人事務部與南韓國防部日前就第11批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接工作達成一致，當韓方周四（28日）移交43名在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物後，中方就會派出運輸機運20接運回國。

退役軍人事務部褒揚紀念司（國際合作司）副司長李敬先表示，中方代表團組、解放軍儀仗司禮大隊、運20等周一至周二（25日至26日）啟程赴韓執行交接任務，直至周四上午再在南韓仁川志願軍烈士遺骸臨時安置所舉行裝殮儀式及簽署交接書，中方代表團組及駐韓使館亦會在仁川國際機場停機坪舉行悼念儀式。運20隨後接運在韓志願軍烈士遺骸回國，再在遼寧瀋陽桃仙機場舉行迎回儀式，翌日上午在瀋陽抗美援朝烈士陵園舉行安葬儀式。

退役軍人事務部烈士紀念設施保護中心（烈士遺骸搜尋鑑定中心）黨委副書記奚玉峰也稱，截至目前，已為20位迎回在韓志願軍烈士確認身份、找到親人。隨着迎回第11批在韓志願軍烈士遺骸，將盡快提取烈士遺骸DNA訊息並納入數據庫，展開烈士親屬摸排及DNA訊息採集等工作，爭取為更多烈士確認身份、找到親人。