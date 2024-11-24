冀河套區打造產學研平台　設「白名單」便內地人士來港

政府周三(20日)公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，計劃在2030年前完成第一期的基礎建設，以促進與深圳園區的協同發展。創新科技及工業局局長孫東今早(24日)在電台節目表示，目標將園區打造為世界級產學研平台。他又形容，北都就如上海當年的浦東，河套就如浦東的東方明珠，對香港未來發展很重要。

河套區連同深圳部分不足4平方公里，未必適合大規模生產，但可結合兩地優勢，成為世界級產學研和中試轉化基地。河套東西兩側將興建跨河行人橋連接，未來計劃深圳來港人士設「白名單預先登記制度」預先登記可以簡化過關，惟仍有待兩地安排。

孫東又指，港深創新及科技園公司過去一直招商引資，大埔科學園佔用率達95%，連同其他園區，未來本港創科土地仍然緊張，有需要持續開發土地。今年4月舉辦首批合作夥伴啟動儀式，近60間機構或企業表明會進駐河套，港深創新及科技園公司正與有關企業落實合約細節，起碼有數十間正在洽談租約等情況。

政府會加速建設創科生態圈增加吸引力。同時《施政報告》提出設立100億元「創科產業引導基金」，專注協助本地產業發展，期望可發揮引導作用。