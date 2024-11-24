去年人均棄置量較前年跌4.7%　綠在區區去年回收量達2.6萬噸

本港減廢回收在過去逾20年一直未如人意，環境及生態局局長謝展寰今日(24日)發表網誌，稱在過去10年，香港的人均棄置量從2014的每天1.35公斤上升至2018年的1.53公斤。政府推進減廢回收，擴展和「綠在區區」、開展家居廚餘回收等措施，稱已見到廢物量已經越過頂峰，並且開始穩步下降。

當局數據顯示，2023年的廢物棄置量較2022年減少了2.2%；2023年的人均棄置量為每日1.44公斤，比2022年的1.51公斤下跌4.7%，比2021年的1.53公斤下跌5.9%。當中廢塑膠減少了10.5%；整體廚餘減少了3.4%，其中家居廚餘更減少了12.6%；廢紙和金屬分別下跌了3.2%和9.5%不等。

不過，過往數年的數據顯示，廢物不斷增加的同時，回收率卻下降，疫情期間市民的回收意欲更低。政府推動更多市民參與回收，都市固體廢物的整體回收率開始上升，總回收量由2022年約191萬公噸增加至2023年接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。

當局於2022年12月31日優化塑膠購物袋收費計劃，2023年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較2022年約54.3億個大幅減少約31.5%，而當中單計平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。

目前設立的收集點數目由2022年7月約160個大幅增加至現時500多個，並將於明年第一季進一步增加至800個。當中，環保署現已在公共屋邨開設了45間回收便利點(「綠仔店」)，年底會擴展至50間，服務覆蓋約120萬人口。另環保署今年6月推出《減廢回收約章》，鼓勵私人住宅處所承諾在處所內提供便利的分類回收設施，協助住戶進行源頭分類和乾淨回收，數月間接獲約850份申請，涵蓋約67萬個住戶。

廚餘佔都市固體廢物約30%，由去年底至今年10月，環保署已將廚餘收集點由800個增至約1450個，其中已在今年6月底完成在全港所有213個公共屋邨安裝共740個智能廚餘回收桶，比原定目標提早了兩個月。政府同時提供資助予私人屋苑設置智能廚餘回收桶，同期私人屋苑的智能廚餘回收桶數目已增加兩倍，由約100個增加至約330個。住所未有設置廚餘回收桶的市民，則可在「公眾廚餘回收點」回收廚餘，這些定時定點的街站已增加至約170個。

「綠在區區」回收量方面亦有所提升，去年全年回收物的重量為2萬6000公噸，今年首三季的回收物重量已超出去年全年，達到3萬700公噸。公屋方面，屋邨回收便利點9月的回收量比較5月上升了40%，而公共屋邨10月的廚餘回收量比較5月同時也上升了接近70%。