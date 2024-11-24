5因素導致港建造成本高企　發展局擬提4方向建議料明年推行

發展局局長甯漢豪今日(24日)發表網誌，指發展局上周成功舉辦首次「國際基建項目領導峰會」約500位來自逾20個國家、180個政府部門和私人機構的大型基建及主要項目領袖參與，並就基建項目的管理經驗交流。推動建造業創新方面，隨着香港建築科技研究院於今年8月成立，已逐步開展初期工作計劃。

今次「國際基建項目領導峰會」以「駕馭推展基建項目的複雜與不確定性」為主題，共同探討推展基建計劃的策略和政策，並討論落實大型基建項目所面對的挑戰和機遇，邀請了多位國內外知名的工程界領袖、專家和學者，針對不同議題進行演講和座談會，分享世界各地在大型基建項目推展和管理方面的經驗，以提升基建項目的表現。

甯漢豪致辭時指出，過去數年港府積極推動建造業轉型，推廣使用先進建築方法和物料，融合數碼科技，以及採用嶄新項目推展模式。政府期望透過峰會的跨地域、跨界別交流，就如何推展高效高質的工程項目集思廣益。

發展局亦積極推動建造業以創新科技提升建造效益，包括於今年8月成立香港建築科技研究院。建科院會就推動應用研發、提升標準和提供認可、認證及測試三大主要方向發展，並於領導峰會上與廣東省建築科學研究院、新加坡建設局，以及三間本地大學包括香港大學、香港科技大學及香港理工大學簽訂合作備忘錄，以拓展建科院的合作網絡，推動建造業應用創新科技。

此外，發展局一向關注建造成本問題，為此於去年第4季展開一項策略性研究，比較香港與其他主要城市在不同工程類型上的造價，深入了解本港高建造成本的原因。策略性研究總結出5個導致香港高建造成本的主要因素，並從4大方向提出建議，以加強管控建造成本。當局今年內會提出具體建議，並於2025年起陸續推行。