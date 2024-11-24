警查獲偽劣羽絨服逾7萬件　約值700萬人民幣拘3人

內地網上近日興起「今年冬天不要買羽絨服」話題，有自稱服裝業內人士的博主表示，羽絨成本漲價，市面上大量低價產品以次充好。內媒上周六（23日）報道，浙江湖州市吳興區織里鎮警方近日搗毀一個生產、銷售偽劣羽絨服的窩點，查獲超過7萬件假羽絨服，涉案價值逾700萬元（人民幣，下同，約759萬港元），當場逮捕3名企業主管人員，採取刑事強制措施。警方表示，涉案羽絨服的標籤上印着70%絨，但檢測顯示絨含量基本為0%。

羽絨外套的填充物多以鴨絨、鵝絨為主，鵝絨的品質大多優於鴨絨，原料售價也較高。一款159.9元（約173港元）的鵝絨外套為例，有博主賣出1.2萬件，銷售額超200萬元（約217萬港元），惟有消費者購買後剪開發現填充物並非鵝絨。多名業內人士表示，100多元（約108港元）的鵝絨服絕不是真的90%白鵝絨，甚至不用檢測，含絨量100%造假。

織里鎮警方發現當地一間服裝廠直播時，以遠低於市場的價格「甩賣」兒童羽絨服，疑似造假。警方立案調查，掌握製假窩點和人員組成的線索後收網，化驗涉事羽絨服發現均為偽劣羽絨服。公司負責人交代，自今年7月開始做羽絨服，用「粉碎毛」以次充好降低成本價。