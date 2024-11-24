葛珮帆等3議員順德考察　促港府融合低空科技改革城市管理

港府成立了低空經濟工作組，正在接受各界申請在香港的應用試點項目。大灣區低空經濟聯盟創會會長、議員葛珮帆，連同聯盟顧問、議員陳紹雄、議員林筱魯早前到佛山順德考察，了解當地政府的無人機城市管理系統的情況。3名議員建議政府以「人工智能+低空經濟+城市管理」作為主要應用場景，提高城市治理能力及施政效能。

佛山順德公安、應急、自資、生態、住建、城管等部門，10個鎮(街道)共享無人機巡查系統，無人機可掛載多種監測儀器自動飛行，通過構建空中巡查體系，無人機可以採集到不同部門所需要的數據，輔以人工智能技術，識別各種城市管理問題，包括違規建築及非法棄置垃圾等。議員葛珮帆指，香港各部門仍在安裝不能共享且活動範圍有限的閉路電視(CCTV)，已是比較落後的方案。她建議港府借鏡內地，帶頭使用低空科技結合人工智能(AI)）改革城市管理，提升施政效能，推動創科及低空經濟產業發展。

廣州、深圳、佛山正在其他15個城市共建低空經濟生態圈，並計劃明年打造100個示範項目，包括開發一些低空飛行路線、低空網絡示範區及項目。議員陳紹雄認為香港發展低空經濟，應參考世界各地的經驗。議員林筱魯亦指，香港雖在起步階段，但就法律框架及跨境飛行而言，香港亦可與內地城市協同研究發展，借助內地豐富地境資源及政策彈性，選擇以至創造合適測試場景，大幅縮減不同產品及系統在香港的測試及應用批核時間，加速低空經濟發展，並強化大灣區城市間的協作與融合，共同開拓展海內外巿場。