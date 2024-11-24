前體操國家隊員做性感網紅　師妹斥「擦邊」爆罵戰

中國女子體操隊前隊員吳柳芳最近轉型成為跳性感熱舞的網紅主播，引來東京奧運冠軍女子體操平衡木項目金牌管晨辰不滿，怒斥吳柳芳「擦邊」，別給體操「扣屎盆子」（損害形象）。吳柳芳則諷刺對方身材肥胖，「吃不着葡萄說葡萄酸」。

管晨辰上周五（22日）在吳柳芳的社交媒體貼文下留言評論，表達對對方行為的不滿，「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了」。吳柳芳隨即以諷刺管晨辰的身材還擊，稱對方瘦下來也可以穿好看的衣服。這場「口水戰」引發爭議，有人認為吳柳芳的行為可能會損害體操運動的形象。另有網民認為吳柳芳已退役逾10年，有權選擇自己的生活方式。面對質疑，吳柳芳上周六（23日）鞠躬道歉，指自己與師妹吵架耽誤大家時間，佔用公共資源，向大家說聲對不起。

1994年出生的吳柳芳自4歲開始接受體操訓練，2009年加入國家隊，曾參加2010、2011年世界盃體操賽，在多個分站拿下女子高低槓、平衡木獎項。惟在2012年全國體操錦標賽暨奧運選拔賽的平衡木比賽中，吳柳芳受傷，錯過2012年倫敦奧運，並於2013年宣布退役。吳柳芳退役後進入北京大學學習，又曾被安排老師工作，獲得公務員編制，隨後傳出她放棄工作。