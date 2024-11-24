漁船黃海違規作業　衝撞海警船17人被捕

中國海警局北海分局直屬第六局旗下海警船石山號，近日在黃海中部海域執行巡航任務時遭遇漁船多次故意衝撞。石山號執法人員最終成功查緝該艘違規作業漁船，拘捕17名疑犯。

石山號本月16日上午10時巡航期間發現一艘漁船形迹可疑，漁船外部焊鋼管，並掛有魚網和粗繩，有違規作業的嫌疑。石山號靠近漁船並通過喊話要求它停船接受檢查。漁船通過甚高頻無線電回應「別靠近了，我不會讓你抓到的」，同時不斷採取大幅度轉向等危險動作企圖逃避檢查，並採取更激烈的曲折機動行為，多次故意衝撞石山號。石山號下午2時利用噸位優勢，採取大艦頂推的方式靠近違規漁船，3名執法人員找準時機跳落漁船，成功施以控制。

執法人員登船檢查後發現，漁船存在多項違法行為，包括塗刷虛假船號以逃避監管、未攜帶相關證書證件、不按規定開啟船舶自動識別系統（AIS）和航行軌道記錄設備、違規捕撈魚獲物達3萬多公斤等。有關行為嚴重違反國家漁業法律法規，破壞海洋漁業資源。涉案船舶及疑犯目前由中國海警局北海分局直屬第六局依法扣押，案件仍在調查。