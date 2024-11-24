1.6萬健全成年人領綜援　50歲以下達6000人　政府擬試行受助做義工

由於綜援的就業支援服務將於明年9月完結，政府上周五(22日)在立法會交代新計劃，健全的失業人士須每周做「無償工作」，若違反將被停發7天綜援金。勞工及福利局局長孫玉菡今日(24日)表示，目前有1.6萬名健全的成年人士正領取綜援，當中有6,000人屬於50歲以下，50至60歲則有5,000人，認為他們應該有能力去工作，不希望他們領取綜援後與社會脫節。

孫指，社署提出的試驗計劃，希望他們與社會有交接點，而可行方式是要求他們做義工等無償工作，「呢個一定做得到，呢個社會上有咁多需要」。他又稱會有社福團體可安排他們工作，可見對健全領綜援的人士來說有多方面好處，鼓勵他接觸社會，「一係搵返工，如果再後生啲，讀返書都係值得嘅事情」。

被問及近日接連工業意外，當局有關調查進度。他就指政府高度關注上周五發生2宗致命工業意外，痛心有2名工友因意外離世，勞工處已全速進行調查工作，針對兩宗發生工業意外地點亦已發停工通知書，調查主要方向有否跟足施工程序，以及加強宣傳和教育的工作，認為僱主、僱員和政府都要全方位去做。