明年就生產者責任制立法　議員：把握機遇勿讓市民減廢熱度冷卻

生產者責任制﹑屋苑設回收設施等相關法例將於明年提交立法會。立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，市民討論垃圾徵費時建立回收減廢意識，建議政府把握機遇勿讓市民的熱度冷卻，又稱垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段。就政府設下的回收配套目標，他關注回收點營運成本高，期望政府匯報時可一併交代。

劉國勳今(24日)在社交平台發貼文，指出相關法例明年提交立法會有助進一步減廢及資源循環。對於政府5月底宣布在不設實施日期下暫緩推行都市固體廢物收費，他表示一直認為垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段，最重要做好宣傳教育、提高社會意識，同時增加配套令環保減廢自然成為習慣。他又舉例「綠在區區」今年首三季的回收物重量已超出去年全年，認為反映到市民在垃圾徵費的討論下建立了回收減廢的意識，指出政府必須把握機遇勿讓市民的熱度冷卻。

他又引述政府早前為回收配套設立目標，包括一年內設立100個廚餘回收流動點；在100個大型垃圾收集站，設立廚餘收集點；增加綠在區區收集點數目至800個，並延長營業時間等。但他關注不少回收點營運成本高，促請政府思考如何透過新科技及流動點等降低成本，確保回收點的可持續性，期望政府明年到立法會匯報進度時可一併交代。他又建議回收點推行至鄉郊地區，同時提供更多誘因，包括提供現金券﹑扣減電費﹑水費等吸引市民多回收。

環境及生態局謝展寰局長同日於網誌表示，本港廢物量已越過頂峰，並且開始穩步下降，回收率亦同時開始上升。劉國勳期望政府把握機遇，繼續朝回收配套設立的目標邁進，同時思考如何降低營運成本，以更多誘因吸引市民回收。他又稱有信心在毋須徵費下，仍可逐步達到《香港資源循環藍圖2035》的目標。他再次強調，教育及宣傳工作是推動綠色生活的根本。長遠而言，他認為應從整個大灣區的角度探討處理廢物問題，同時推動綠色經濟，把相關行業產業化，同時扶助其發展，把廢物轉化為寶物，令人覺得環保事業具前景而加入，令可持續發展成為健康完整的生態圈。