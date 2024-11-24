屢查不改　7間三甲醫院涉騙保9000萬人民幣

國家醫保局上周六（23日）通報，內蒙古人民醫院等7間三甲醫院涉嫌違法違規使用健保基金近9,000萬元（人民幣，下同，約9,761萬港元）。在今年飛行檢查中，國家醫保局發現部分醫療機構對自查自糾敷衍應付，對已提供清單的問題不主動自查整改等問題。

飛行檢查是指國家和省級醫療保障行政部門組織實施，對定點醫藥機構、醫保經辦機構、承辦醫保業務的其他機構等進行突擊現場監督檢查。國家醫保局公布部分典型問題，其中內蒙古人民醫院被查出存在82項問題，違法違規金額3,466.7萬元（約3,760萬港元），在規定時間內自查自糾退回醫保基金金額為0元，且部分問題先前已被指出，卻未有徹底整改，今次檢查時仍廣泛存在，典型問題包括超標準收費、過度診療、分解收費。江西省九江市第一人民醫院亦有42項問題，違法違規金額592.8萬元（約643萬港元），該院自查自糾退回醫保基金僅1.96萬元（約2.1萬港元）。

局方表示，下一步將對全國範圍內定點醫療機構自查自糾情況開展抽查覆查，對自查自糾嚴重不到位、違法違規問題屢查屢犯、拒不整改的定點醫療機構，將依法依規從嚴從重處理，並予以公開曝光。各定點醫療機構要持續進行自查自糾，及時發現問題、退回違法違規使用的醫保基金，切實履行好自我管理主體責任。