安達臣道「朗然」項目已平頂　房協預計明年確定揀樓日子

新一份《施政報告》中提出收緊公屋富戶政策，方向包括提高富戶租金水平及降低入息限額。新上任近兩個月的房協主席凌嘉勤今日(24日)於電視節目中表示，會配合《施政報告》相關的房屋政策，他指出現時房協有近3.3萬個出租單位，涵蓋約8萬人，凌嘉勤表示房協與房委會有別，並沒有《房屋條例》，執行上大多依靠租約等處理，新屋苑的租約在合約又會寫清楚一點，以容許房協進行相關工作。

在處理舊屋邨的議題上，凌嘉勤強調要小心處理、小心研究，基本上是有方法能處理，他指出要善用公共房屋資源，而這個大原則社會現時亦非常接受，認為即使有些反響亦不會太大。凌嘉勤又稱未來5年是房協建屋高峰，涉及1.7萬資助單位，當中逾一半約9,000個屬專用安置，供受清拆影響的居民優先申請，涵蓋出租及出售，但要及時落成有挑戰，政府已承諾會免地價以減輕負擔。

凌嘉勤續指，現時正與政府商討會否調整其他資助出售房屋的定價機制，預料明年首季推售的新項目仍會沿用現有機制。他又提到原定今年第二季揀樓，但因工程問題而延遲的安達臣道「朗然」項目，凌嘉勤表示項目現時已平頂，預計明年會確定揀樓日子。

另外，上任主席陳家樂曾稱可思考在大灣區建屋，服務當地港人。凌嘉勤亦認為兩地交往頻繁，長遠應作考慮，他指出有年長的住戶亦想在大灣區養老，不排除達到一定數量的時候會考慮這方向，凌嘉勤表示房協的角色亦是維持一個鄰舍、社區的結構，而非分散到處也有些人居住。