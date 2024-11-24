56歲男沖涼暈倒送院　兩同住家人送院檢查　涉事熱水爐無GU標誌

天氣轉凍，沖涼要注意熱水爐是否合乎香港相關規定。衞生署衞生防護中心今日(24日)表示，一名56歲男子昨日(23日)在家洗澡後被發現不省人事送院，其同住兩名家人因吸入一氧化碳，亦被送院檢查。3人目前情況穩定，當中2人其後已出院。機電署的現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。

機電署初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署人員已檢走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

個案涉及2男1女，年齡介乎13至56歲。該名56歲男病人昨日在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後獲轉往東區尤德夫人那打素醫院接受治療。另外2人由於吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。防護中心初步調查顯示，3人均診斷為一氧化碳中毒，該56歲男病人洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。

防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。機電署亦提醒市民，住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內的通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有窗戶及門戶；及住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請立即停止使用並向註冊氣體供應公司查詢。