相思灣村貨櫃屋佔官地兩年未動　地政再貼通告限明天前移走

西貢相思灣村土地亂象不絕於耳，除「村霸」黃子洋目無法紀外，東網早前收到市民舉報，指兩年前已舉報有原居民在村公所附近擺放一個白色貨櫃用作擺放水上活動店的物品，地政總署當年已證實該貨櫃違佔官地，要求涉事人在限期前移除，惟兩年過去貨櫃原封不動，投訴人直言地政對違規情況無動於衷，既無罰則又無執管相當離譜。東網日前再向地政總署查詢相關事宜，該署重新張貼通告飭令違佔人明天(25日)前移走貨櫃，否則最高可罰50萬港元及監禁半年。

「佢哋夏天做生意用嚟擺嘢，冬天就會冇人喺度！」市民陳先生(化名)向東網圖文並茂舉報相思灣村一間佔用官地多年的貨櫃屋，直言兩年前地政總署已證實違規並且張貼告示，要求佔用人於2022年9月27日之前停止違規行為，惟如今過了期限超過兩年，他近日再到現場觀察發現貨櫃屋仍在，質疑地政的通告是「紙老虎」，「張紙已經畀人搣咗，又冇話罰佢，都唔知想點！」他透露佔用土地的人為一名林姓原居民，與黃子洋無關，惟他卻形容林亦是一名「村霸」。

陳所言非虛，東網記者今日(24日)到現場視察，可見該白色貨櫃仍在原地，前方設有玻璃趟門，貨櫃屋前架起太陽傘，屋前的斜路擺放了大批獨木舟使用的槳，而貨櫃屋內就有一些水上活動用品以及數個尼龍袋，相信用作水上活動店用途，惟目前正值冬季未有開門營業。而地政總署亦已派員在貨櫃上張貼新告示，要求涉事人在11月25日之前停止佔用政府土地。

地政總署發言人指，西貢地政處近日派員視察查詢地點，發現有貨櫃非法佔用政府土地，遂根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）在該貨櫃張貼通知，飭令相關人士於限期前停止佔用政府土地，否則處方會採取清理行動。地政總署重申，非法佔用政府土地最高可判處罰款50萬港元及監禁6個月。