車Cam直擊：上水客貨車衝紅燈逆行　迷幻司機涉5罪被捕

昨日(23日)凌晨零時許，一輛客貨車沿上水馬會道往文錦渡方向行駛，途經符興街交界時撞到水馬後，再從後撞及一名推住載有紙皮箱手推車的姓廖(69歲)老婦，導致其一隻牙齒甩脫和四肢擦傷送院。不過，客貨車沒有停車，並且沿路逃走。

適時，一名熱心休班巴士女車長駕車經過上址，目擊事件後報案，同時尾隨客貨車進行跟蹤。根據「車Cam」拍攝的影片，顯示客貨車曾經衝紅燈，又逆線行駛，對頭車司機見狀亦停車，疑見客貨車未有駛回正確行車線，甚至褪後作出避讓。

休班巴士女車長追蹤客貨車期間，一直與警員保持通話，跟隨約8公里至粉嶺沙頭角公路禾徑山迴旋處，警員亦駕車而至，其後追至禾徑山垃圾堆填區入口，成功截停該輛客貨車。經搜查後，在客貨車上檢獲小量懷疑可卡因和吸毒工具，司機接受藥駕測試也「肥佬」。

因此，該名姓溫(48歲)客貨車司機，涉嫌「狂亂駕駛」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「拒絕提供血液樣本」共5罪被捕。據悉，溫男不准保釋，案件明日(25日)到粉嶺裁判法院提堂。