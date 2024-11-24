暴力案禍港假難民問題須解　議員提一招提速司法程序

香港治安崩壞，暴力罪案無日無之，連買消夜也會因「眼神問題」招殺身之禍。有立法會議員向《功夫茶》表示，執法部門要加強巡邏外，亦應透過杜絕假難民解決問題，建議取消假難民集中國家免簽證待遇，確保來港者會「回程」返鄉。另外，就「法官不足」導致覆核太慢問題，該議員亦建議恢復由太平紳士審理如交通違例等簡單案件，以騰出人手審理免遣返覆核。

香港近年嚴重暴力罪案幾乎無日無之，最近屯門友愛邨發生買消夜招致殺身之禍的悲劇，以致被譏為國際大「刀」會、日夜「刀」繽紛。據官方數字顯示，今年1至7月本港共錄得超過5.4萬宗罪案，其中暴力罪案佔約6,078宗，較去年同期上升8.3%。詐騙案件方面，單是投資騙案今年10月與9月相比，飆升近兩成四。

議員林新強出，在外國看到陌生人走近會有警惕之心，而在本港亦有假難民問題，他們的犯罪率、涉及重大罪案的情況普遍，導致執法部門花不少力量應付這些案件，或分薄了應付其他案件的力量。假難民來香港後已有心利用免遣返聲請制度留港，但本港沒有這麼多地方把他們關起來，一定要讓他們外出，加上整個程序很長時間，所以他們很容易被利用作奸犯科。

林新強認為，要縮短司法程序，才可令市民更安居樂業，不會被騷擾。惟本港正面對法官短缺問題，目前約有160個法官，較編制少數十人。他指可考慮恢復由太平紳士處理一些簡單案件，例如隨地吐痰、交通違例等，騰出法官以審理酷刑覆核個案。

事實上，很多所謂假難民都是來自某些特定國家，林認為可在法律層面着手限制他們來港，因為很多免遣返聲請者買單程機票來港，但他們的國家來港是免簽證，抵埗後立即表示申請免遣返，本港亦無計可施。他補充，如果發現某些類型聲請者，都是來自某個國家，能否要求他們重新申請簽證，因申請簽證時可以查證他們是否具經濟能力來遊玩，起碼也要有回程機票，證明他們不會離開所屬國家。

除暴力及其他嚴重罪案外，投資騙案亦有上升趨勢。林指很多議員也收到詐騙信息，他提醒市民如果發現不對勁，是在哄騙要求給錢，一定要很小心，勿貪小便宜。

《功夫荼》亦收到不少讀者涉及中港兩地或跨境網上買賣的投訴，當發現貨不對辦，向本港部門投訴往往是愛莫能助。林稱，現在已有500多個香港律師在大灣區有執業資格，他們要修習內地法律課程，以了解內地政府部門職能，如果有香港市民遇到問題時，他們提供的意見將更充實幫到市民。他認為，如果香港律師有了大灣區執業資格，絕對可幫助本港以至內地市民兩邊遇到的問題。