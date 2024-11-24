鎮執法人員打小學生　政府設立調查組

寧夏自治區上周六（23日）爆出執法人員毆打小學生事件，固原市公安局原州區分局周日（24日）發通報證實，執法人員到場處理學生毆打低年級學生期間出手踢打欺凌者，現已撤銷涉事人員行政職務處分，強調將以此為鑒，加強隊伍紀律作風建設。

較早前，一名母親在網上投訴，張易派出所執法人員毆打其就讀紅莊小學的12歲兒子，其子當時身穿運動服，遇上兩名穿制服的人員。一名人員兩次掌摑、三次腳踢學生，又疑似扯學生頭髮，另一名人員未制止。

當地公安局通報稱，經查在上周五（22日）下午3時許，張易派出所接到轄區群眾電話報警稱其孩子在學校被同校學生毆打，副所長王某立即帶領值班人員出警。到達現場後，該校兩名3年級學生反映其被同校6年級學生馬某某多次毆打。民警便對現場人員訊息進行登記、核實相關情況。期間，馬某某自行離開，王某遂帶領輔警戴某找回馬某某，同時對其踢打，後將其帶回班主任辦公室等待家長。

事發後，原州區公安分局立即配合馬某某家長帶孩子到醫院檢查治療，經檢查，馬某某身體臉部、後腰體表有輕微軟組織挫傷。上周六，固原市公安局黨委對王某停職配合調查，並向當事人家屬賠禮道歉。針對民警執法中存在的問題，固原市公安局黨委周日研究決定，給予王某撤銷行政職務處分。