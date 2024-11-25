「唔認輸」成推動力　入境處副處長戴志源：永遠要做到最好

「市民一生人都要用入境處嘅服務，出世、結婚、死亡、出入境都搵我哋……」入境處副處長戴志源指入境處是接觸市民最多的部門，同事都很認真盡責，很多時都是自發的想將服務做好一點、再做好一點。戴另提及到在資訊系統組別工作時，他們私下有句「蔗渣價錢，燒鵝味道」的口號，就是希望用超值價錢開發新系統，利用科技提升入境處的處理能力，令市民有更好的服務體驗。「我哋入境處嘅文化係唔認輸，永遠要做到最好！」戴志源臨別寄語同事們要繼續本著「以民為本」的精神服務市民，不斷提升服務質素。

作為港珠澳大橋口岸其中一個「開關大臣」，戴志源坦言：「印象最深的口岸就係港珠澳大橋，自己就好似睇住佢出世咁。」剛開通時旅客人數遠超預期，因不少旅客將大橋本身當作一個景點，很多人剛經大橋入境，在口岸短暫停留就馬上離境。他憶述：「當時忙到踢曬腳，大堂逼滿旅客，要即刻從其他口岸調配人手應付出入境人流。」

除了工作，戴志源最難忘是與郭處長攜手成立「入境事務處樂隊」。2012年前大部分紀律部隊都有自己的樂隊，而在當時入境處也正好有一位擅長風笛的主任，我們便與上級請示，希望成立一個入境處樂隊。所有故事於是就從這位主任開始，樂隊前身稱為「風笛軍鼓小組」，小組於2012年10月成立，隊員以工餘時間練習，對音樂充滿熱誠，直到2015年5月正式改名為「入境事務處樂隊」。現時樂隊分別由銀樂隊、風笛隊、中樂隊、流行樂隊及敲擊樂隊組成，一共有約65人。早前樂隊更在入境處將軍澳新總部舉辦國慶音樂會，座無虛席，深受入境處同事歡迎。