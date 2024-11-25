「公僕界天花板」　年輕人投考入境處爭崩頭

入境處是政府中最獲好評的部門，被譽為「公僕界的天花板」，不少年輕人「爭崩頭」投身入境處。入境處今個財政年度會招聘約380名人員，包括100名入境事務主任及280名入境事務助理員。副處長戴志源受訪時指，近年申請入境處職位的人數呈上升趨勢，今年就有約7,700人投考入境事務主任，較去年增加約20%，而截至10月31日為止，投考入境事務助理員的人數有約8,700人，亦較去年同期增加約10%。

1988年9月投身入境處的戴志源，曾任職過很多不同範疇的工作，參與了很多重大事件，工作中既有汗水也有難忘的回憶。他憶述，從學院畢業後就被分配到機場口岸，而口岸亦是大部分入境處同事工作的第一站。當年每個旅客都需要在櫃檯辦理出入境手續，同事人手逐個檢查護照資料、核對樣貌，並按旅客的國籍簽證等蓋上適當的入境或出境印章。當時整個大堂站滿旅客，櫃檯同事在旅客旅行證件上蓋印章的鏗鏘聲音此起彼落，這個震撼的畫面他還記憶猶新。他在口岸工作5年後，就調往處理資訊系統的相關組別效力。