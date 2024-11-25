開發創新通關模式　力爭新皇崗口岸聯檢過關　一次放行快捷簡單

本港海、陸、空管制站日益繁忙，面對不斷上升的出入境人次，即將退休的入境處副處長戴志源接受本報獨家專訪時表示，入境處一直多管齊下採取措施，包括靈活調配人手、簡化工作流程及善用資訊科技等，以提升管制站的通關效率，「e-道」目前已增至756條，累積使用人次更高達逾24億人次。而最快明年底落成的新皇崗口岸擬採用「合作查驗、一次放行」模式，雙方的自助通道及櫃檯將設於兩地口岸邊界線上，旅客只需排一次隊便可完成兩地的出入境手續，快捷利民，有機會成為港深之間旅客過關最快的口岸。

在入境處任職逾36載的戴志源，見證了部門出入境服務及資訊系統發展。他形容e-道「真係好革命性」，本港是全球首個全面在口岸用這種自助通關的地方，投入使用至今也正好是20年，推出以來累積使用人次更是超過24億。隨着科技的進步，入境處更於2021年推出了「非觸式e-道」服務，香港居民過關全程僅需7秒，相較於傳統e-道快13%，截至今年10月，登記使用「非觸式e-道」的人數已有約500萬人，累計使用人次接近1.3億，佔e-道使用率超7成。雖然現時「非觸式e-道」服務已經可以讓市民不需要拿出身份證，但戴志源提醒市民出入境時仍須帶備證件。

港車北上推出後，往來粵港澳三地的車輛逐年增加，入境處未來會繼續採用先進科技和創新思維去提升處理出入境檢查的能力，該處與香港應用科技研究院早前已簽署合作備忘錄，戴志源表示其中一個合作項目是探討「創新通關模式」，積極引進以容貌識別技術處理私家車乘客過關，乘客在車上通過攝像鏡頭便可識別到他們身份，進一步提升市民的通關體驗。

政府在規劃重建現有口岸以及未來建設新口岸時，會積極開發創新出入境通關模式，提升旅客過關效率。戴志源指出，現時，港深雙方正推進新皇崗口岸聯檢大樓的建設工程、具體出入境查驗安排等事宜，目標力爭於明年底基本完成新皇崗口岸聯檢大樓建設工程。入境處正研究於興建中的新皇崗口岸引入目前珠海及澳門邊境多個口岸均有採用的「合作查驗、一次放行」模式。

在這種通關模式下，港深雙方的自助通道及櫃檯將設於兩地口岸邊界線上，旅客只需排一次隊便可完成兩地的出入境手續，減省旅客排隊時間。在新模式下，新皇崗口岸更有機會成為港深之間旅客過關最快的口岸。戴續稱，若要應用這種新模式，需在口岸建設之前就規劃好。入境處會繼續做好各項相關準備工作，務求更好地服務兩地民眾，便利深港兩地人員往來及促進經濟發展。

此外，今年7月，入境處亦與澳門有關部門合作推出「港澳通關互用二維碼」服務，讓港澳兩地居民透過流動應用程式產生加密二維碼，使用兩地的自助出入境通道過關，無需出示實體身份證。截至本年10月底超過27萬名合資格香港居民啓動使用該服務。