擬採用打預防狂犬病疫苗等措施　縮短內地澳門貓狗來港檢疫期

現時不少市民北上消費或暫住，而香港的寵物檢疫措施被批評「不人道」，更發現走私寵物的個案趨增。有議員早前與當局會面，知悉漁農自然護理署進行風險評估，認為透過注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，來自內地和澳門的貓狗檢疫期，可像部分亞洲地區般大幅縮減至一或兩星期左右。據悉，有關部門即將公布詳情。

實際上，環境及生態局局長謝展寰日前指漁護署已與澳門當局就進口貓狗檢疫安排達成共識，由下月起，由澳門進口的貓狗只要符合指定安排，檢疫期將由現時120日縮短至30日。然而，並未透露來自內地的寵物貓狗會否縮短檢疫期。

按現行法例，所有由外地入口到香港作飼養或售賣的寵物，必須先獲漁護署發出的特別許可證。以進口貓狗為例，當局將全球地區按狂犬病風險分為三個組別，風險最低的第一和第二組別地區，進入香港的寵物貓狗須有晶片和動物健康證明書等，但毋須隔離檢疫；而包括內地和澳門的第三組別地區風險最高，入境寵物必須在香港的動物管理中心接受至少120日隔離檢疫。

議員吳傑莊曾促請當局參考其他國家做法，建議可推行狂犬病抗體測試及寵物居家隔離，簡化寵物入境手續及發展寵物經濟。而在上月的立法會大會上，謝展寰回覆議員質詢時亦指當局正研究以注射疫苗和抗體檢測等方式，料可把檢疫期大幅縮短，又指正加建檢疫設施，以及爭取明年上半年推行試驗計劃，容許私營機構辦檢疫設施。

吳早前與謝展寰會面，跟進從內地入境的寵物貓狗檢疫期的問題，獲悉漁農自然護理署進行風險評估，認為透過注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，來自某些第三組別地區(包括內地和澳門)的貓狗檢疫期可以像部分亞洲地區般，大幅縮減至一或兩星期左右。吳指若新措施落實，料有助合規寵物入口香港，從而減少走私寵物情況。

之不過，現時澳洲、新西蘭等第一組別國家對於香港寵物入境並沒有實施隔離檢疫，若果香港容許內地和澳門等第三組別地區的寵物入境可縮短檢疫期，彼邦或會調整做法，故當局需與相關地區商討擬訂的執行細節，他希望當局盡快公布寵物入境檢疫的新措施和細節。