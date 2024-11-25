視障學生漏報學分　武大拒發畢業證書

武漢大學化學與分子科學學院化學專業本科生廖某（化名）2023年誤以為總學分已達畢業門檻，卻發現自己漏報。他獲化學院格外開恩，卻不被本科生院認同，因此無法取得畢業證書，於是告上法庭。內媒上周六（23日）報道，武漢市武昌區人民法院審理後認為，廖某不符合畢業條件，校方做法並無不當，駁回訴訟請求。

案情指，廖某2017年考入武漢大學，2021年及2022年發現自己無法取得150分總學分，故兩度申請延期畢業一年。直至2023年4月，他的總學分已達149.5分，由於誤以為已選上其中一科學分為兩分科目，故一直未有為意，直至7月方發現沒有把上述課程輸入系統，換言之其總學分仍未達到畢業門檻。

在化學院幫助下，廖某獲得補錄，並參加考試，取得合格成績，卻不被本科生院認可。從2023年7月離校至今，廖某一直未獲校方通知領取畢業證書，其在武漢大學學籍狀態在中國高等學校學生信息網上顯示為不在籍（結業）。

經審訊，法院認為，武漢大學作為名校在畢業條件審核上採取嚴謹治學態度、嚴格把關，既是對學校負責，亦是對社會負責，否則其學籍管理規定將形同虛設，亦無法保障所有學生教育公平，故駁回廖某訴訟請求。