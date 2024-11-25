醫管局積極發展「智慧醫院」　電子病歷獲最高等級第七級認證

「智慧醫院」是醫院管理局銳意發展的方向，透過創新科技提升病人體驗和臨床服務質素。醫院管理局43間公立醫院及機構早前獲醫療信息管理系統協會(HIMSS)頒發電子病歷應用模式最高等級的第七級認證，是本港首個醫療機構獲頒此認證，顯示醫管局在智慧醫療和醫療資訊管理等方面獲得國際認可，亦是醫管局電子病歷發展的重要里程碑。醫管局稱認證反映醫管局推動數碼化服務成熟，會繼續推動醫管局數碼化服務轉型，為醫管局流動應用程式HA Go增設更多功能，變得更普及。

醫療信息管理系統協會為非牟利全球醫療信息及技術顧問機構，亦是唯一一間開發數碼醫療發展國際認證的機構，評估醫療機構發展及推行電子病歷的進度。醫管局在2021年已獲得第六級認證。

醫院管理局、資訊科技及醫療信息部主管張毅翔表示，局方在1990年代開始自行開發臨床醫療管理系統(CMS)，「係幾十年嘅功夫」，將病人的病歷電子化，除了病歷功能外，亦陸續加入不同功能提高臨床服務效率，例如放射學資訊系統、住院病人藥物處方系統、電子X光片及臨床流動應用等改善病人安全，展望將CMS發展至第五代。

病歷記錄了病人的病徵、治療過程、用藥、各種檢查及化驗結果等重要的資訊，在臨床上是不可或缺的重要一環。張毅翔指時至今天，臨床醫療管理系統已經發展至第四代，廣泛應用所有公立醫院及普通科門診診所，透過這套全面的電子病歷系統，各公立醫院和診所病人的電子病歷可以互通，是本港最大型的綜合電子病歷/電子醫療記錄系統，至今已積存1,100萬名病人的醫療記錄，支援7萬多名同事的日常運作。

醫院管理局、醫療信息主管彭育華稱，臨床醫療管理系統建設的功能模組多於1,000個，每日要處理數據非常大量，時至今日，CMS已延伸至43間公立醫院的不同範疇及服務，由內到外將醫院服務數碼化，對內方面，無論醫生或護士在日常工作中，十分講求實時、掌握手上醫療資訊，在過去30年變化，形容「體會好深」，由紙病歷到電子化，現時每名醫生更手執一部平板電腦，令醫生更準確判斷病人的情況。