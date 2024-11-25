親生父母頻涉販嬰案　成法律灰色地帶

內地各地法院早年公布販嬰案裁判文書顯示，親生父母涉案佔其中4成。被拐賣孩子不少是由父母未婚生下，兩人感情破裂後，孩子便被販賣。內媒周日（24日）報道，類似現象至今仍然屢見不鮮，有親生父母自稱無力撫養、自願將孩子送養，卻未選擇合法途徑，而是私下完成收養，甚至收取高額費用，形成法律「灰色地帶」。

報道指，類似案件在全國均有發生，但並非每個案件都被認定構成犯罪，例如寧夏自治區有孩子親生父母在打工時，二人共同生活，其後女方懷孕，懷孕期間，孩子生父開始尋找買家，最終以8萬元（人民幣，下同，約8.6萬港元）賣出親生子女。最終親生父母被認定構成拐賣兒童罪。相反，陝西省有女子17歲時未婚生子，與孩子生父家庭發生矛盾後，帶孩子與自己母親去往臨時住處。由於女方無力撫養嬰兒，孩子被女方母親交給他人撫養，共收取兩萬元（約2.1萬港元）。法院最終判決女方母親不構成拐賣兒童罪。

中國政法大學反對人口販運國際合作與保護中心主任張志偉表示，合法送養與拐賣兒童之間，並非非此即彼的關係，罪與非罪的核心，在於是否以非法獲利為目的。在司法實踐中，獲利的金額標準也難以界定，這是一個模糊地帶，給多少錢才算非法獲利為目的，由於全國各地經濟狀況、風土習俗不同，也無法制定統一標準。