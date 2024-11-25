56歲男沖涼吸入一氧化碳暈倒　石油氣熱水爐購自內地並自行安裝

衞生署衞生防護中心昨日(24日)表示，一名56歲男子(23日)在家洗澡後被發現不省人事送院，其同住兩名家人因吸入一氧化碳亦被送院救治。機電署的現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。機電署初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署人員已檢走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

據悉，事發於大窩口邨富華樓一單位，姓廖男戶主因長期病患未能工作，與妻兒一家三口依靠萬多元綜援維生，為節省日常開支，事主約於9年前從深圳購買石油氣熱水爐回港並自行安裝，多年來使用該爐具洗澡，一直相安無事。

事發當日，廖沖涼後步出浴室，因感到頭暈，坐在客廳休息，其後失去知覺。妻子發現後，召救護車到場，其後妻子與13歲兒子亦感到不適，一家三口被送院治理。現時夫婦已經出院，兒子仍需留醫，預計今日(25日)會出院，正等候醫院通知。

一家三口經歷中毒意外後，廖決定轉用煤氣熱水爐。他估計意外原因，懷疑沒有關好氣喉，導致漏出氣體。另外，廖指單位間隔沒有改動，浴室為密室，沒有安裝抽氣扇，平時沖涼時都感到侷促，只能靠廚房的抽氣扇協助通風。幸三人經治療後，並無大礙，而飼養在屋內的小鸚鵡及烏龜，都安然無恙。