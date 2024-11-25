東涌餐廳非法串流播放足球賽事　負責人及職員被捕

香港海關昨晚(24日)採取執法行動，打擊食肆的經營者在業務過程利用非法串流裝置向公眾傳播足球賽事的侵權活動。海關今次引用於去年5月生效的《版權（修訂）條例》中提及「傳播權利」而進行行動，亦是首次引用條例打擊食肆經營者向公眾非法傳播足球賽事的案件。

香港海關早前接獲版權擁有人的舉報，指有餐廳未獲得版權擁有人的授權下，向公眾傳播受版權條例保護的足球賽事。海關人員經深入調查及在版權擁有人的協助下，在直播海外足球賽事期間，採取執法行動，突擊搜查一間位於東涌的餐廳，檢獲一批非法串流裝置、影音器材、及網絡裝置等，估計市值約1.8萬港元。行動中，海關拘捕一名27歲男負責人及一名57歲男職員。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

涉事餐廳位於商場地舖，約有80至100座位，有酒精飲品提供，及營業至深夜時分。海關突擊搜查期間，餐廳有多於一部電視機播放海外足球賽事，讓客人客人一邊飲酒一邊觀看賽事。海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流形式收看侵權作品。非法串流程式或連結，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。