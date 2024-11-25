黎智英否認曾向張劍虹談及制裁 直指其「作故仔」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案今（25日）踏入第96日審訊。黎智英自辯時承認，《蘋果日報》英文版主要報導中國負面新聞，目的之一包括打破《南早》壟斷，又否認曾向張劍虹談及制裁，直指張「作故仔」。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。黎指，《蘋果》英文版版位有限，故需要選取報導的新聞種類。由於《南華早報》會報中國正面的新聞，《蘋果》英文版想給予讀者其他選擇，並打破《南早》壟斷，故主要報的都是中國負面新聞。這亦跟《蘋果》價值取態一致，即站在「黃營」一方，對政府採取批判態度。黎認為，平衡報導不等於可信，可信的意思是報導真相。

從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指，黎智英說過覺得香國安法較預計嚴重，期望對中國採取包括制裁在內的敵對行動；又指黎訂下揀選文章的原則和框架，即要有關抗爭、逆權、制裁。黎智英今日在庭上否認曾說過這些話，並指自己平日很少、甚至無用過「敵對行動」這字眼。黎強調一直以用用詞都是負面新聞，沒講過制裁，直指張劍虹「作故仔」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022