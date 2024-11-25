首9個月共11宗奪命工傷　勞工處明年用無人機助執法搜證

建造業常見嚴重工業意外。勞工處表示，今年首9個月共發生11宗致命工業意外，較去年同期增加2宗，而建造業的致命工業意外數目，和每千名工人意外率是各行業之中最高，較嚴重的個案包括2月啟德地盤外牆棚架倒塌，導致2名工人死亡；4月沙田2名渠務工人懷疑吸入有害氣體死亡；9月新油麻地公眾貨物裝卸區，1名工人遭貨物壓中傷重死亡。勞工處針對有關事故，分別修訂《竹棚架工作安全守則》及《密閉空間工作守則》，加強業界職安意識。

勞工處向立法會人力事務委員會提供文件顯示，截至今年9月，勞工處合共進行了55,446次工地安全巡查，發出3,600張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出1,852項檢控。針對高處工作、吊運作業及電力工作等高危工序，勞工處在今年1至9月共進行了4次特別執法行動，涉及裝修及維修工程、新工程建築工地及海上及岸邊作業（聯同海事處進行的聯合執法行動）。勞工處在上述行動中合共發出479張「暫時停工通知書」／「敦促改善通知書」，並提出193項檢控。此外，勞工處加強電力工作的巡查，確保建築工地已採取合適及足夠的安全措施以防止工人受到電力危害。

針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，勞工處會進行全面和深入的大型突擊巡查，查找工地持責者有否制定並切實執行安全工作系統及安全管理制度。截至今年9月，勞工處共進行了33次相關執法行動，發出1,184張「敦促改善通知書」，並提出313項檢控。

勞工處又稱，早前更推動業界成功研發「人工智能觸覺式裝置」，預防工人被貨車尾板夾傷，該裝置配備人工智能攝像鏡頭，在尾板閉合期間，當人工智能攝像鏡頭偵測到工人的頭部進入危險區域時，尾板電源會被即時切斷，隨即停止尾板的運作，並觸發蜂鳴器發出聲響，以防止尾板夾合時傷及工人；亦會加強科技的應用，現正透過研究利用無人機進行空中拍攝及將拍攝所得的影像生成三維實景模型，從而協助搜證及執法等工作，預計於明年下旬推出。