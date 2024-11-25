2500大熊貓雕塑展下月「四圍走」　港孖B家族亦亮相

香港無處不熊貓！繼大熊貓樂樂、盈盈的一對龍鳳胎孖B日前舉行百日慶後，內地贈港的兩隻大熊貓安安和可可亦將於下月與市民見面，包括6隻大熊貓家族組合出的2,500隻大熊貓雕塑，將於下月2日在香港國際機場禁區內停機坪上舉行盛大的歡迎儀式，而大熊貓雕塑隨後在下月7日起「四圍走」作公開展覽。

文化體育及旅遊局、旅發局與海洋公園日前指將有一系列宣傳活動，以「召集世界好友 暢遊香港」作為主題，為整個香港營造歡迎熊貓氣氛，吸引旅客和香港市民，而文體旅局和旅發局將支持由創意品牌ARR（AllRightsReserved）主辦，以大熊貓作為主題的一個大型巡迴展覽「PANDA GO！香港遊」》（PANDA GO)。

ARR策展大型熊貓展覽PANDA GO，在機場舉辦歡迎儀式之後，將在全港不同特色地標都有機會看到大熊貓足迹，拉近與全港市民的距離，將藝術融入日常生活，讓更多人關注大熊貓保育。其中最矚目是 2,500 隻熊貓在下月7日起現身四場公眾展覽，分別位於星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園。

而在展覽中，在2,500大熊貓雕塑中，亦包括了香港熊貓家族，6款香港專屬IP《PFF HK 熊貓香港親友會》，盈盈、樂樂及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」（現名），根據牠們的外形特徵及性格，融入擬人化設計，以獨樹一幟的熊貓形象再配合富香港地道特色的生活及文化特色，把香港熊貓家族的特色融入至各個社區。

主辦單位10年前曾舉辦同類型的巡迴展出，在多個地標「快閃」展示1,600隻大熊貓雕塑。今次展出的大熊貓雕塑，有8款造型是全新設計。