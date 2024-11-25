批新田科技城工程造價高　政府指米埔考古影響少　議員：唔放心

早前新田科技城環評報告被入稟司法覆核，政府仍核准相關計劃大綱草圖並刊憲。立法會工務小組委員會今（25）日通過新田科技城發展及建立三寶樹濕地保育公園分別271.751億港元及8490萬港元撥款。新田科技城發展的造價預算較10月估算減少28.249億港元，有議員關注工程造價比相若的項目高。對於政府認為米埔具考古價值的地帶對進度影響不大，有議員直指：「局方答案太放心，所以有啲唔放心。」

當局提交的文件解釋，新造價估算撇除擬議大型建設計劃展館的估計造價約7億港元；在工程設計方面亦有調整公用設施共同溝的使用範圍，因此節省3的港元。文件又指在參考回標價格後，工地構築物移除及平整工程節省約7.2億港元；道路工程節省約7億港元；其他工程以及附屬開支和應急費用節省約4億港元。

議員陸頌雄認為造價與相若的項目相比不便宜，關注供水、排污、隔音屏障等的造價預算超出成本區間，舉例以往其他工程有更便宜的隔音屏障，期望當局事後如何壓縮成本。

土木工程拓展署北拓展處處長張家亮表示，用作排污的管道及食水的管道均為捷徑約1米，因此會較貴。他又指由於施工時需考慮高速公路日常運作，因此需要架設橋樑。就隔音屏障方面，他表示由於高度為約10米，而且無法使用淺層地基需要樁棟，因此亦較貴，但他補充會使用高強度物料，形容是基礎、「實而不華」。

議員劉智鵬關注假如在環評報告確定的「米埔具考古價值地點，以及米埔、米埔隴和石湖圍的考古敏感區」有考古發現，擔心影響工程成本及進度，舉例以往沙中線發展而數以年計的時間處理相關發現。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲則指，該處位於工程範圍邊陲，因此影響不大。

對於相關回應，劉直指：「局方答案太放心，所以有啲唔放心。」他期望當局有其他方法處理。何珮玲僅回應指當局會研究，表示政府土地「似乎」沒有甚麼需要注意的位置。

有團體8月就新田科技城的環評報告人稟高等法院中請司法覆核，指政府擴充發展範圍後沒再進行諮詢。有議員提及填塘不可避免時，何珮玲重申本次撥款申請不包括填塘工程。最終工務小組通過撥款，並不建議財委會進一步討論文件。