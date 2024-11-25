未來一周天氣顯著轉涼　冬季撳平安鐘較全年高1成　協會籲關顧長者

天文台預計本港明早(26日)將顯著轉涼，氣溫持續下降。香港天文台署理助理台長鄭元中表示，天氣未來兩三日有明顯轉變，一道冷鋒已於華南北部形成，並且向南移動，預料今日(25日)午夜前後橫過廣東沿岸，隨後的強烈東北季候風會在明日影響廣東。明早氣溫降至約攝氏18度，周三(27日)下降至約攝氏16度，受東北季候風補充影響，本周四及五(28日及29日)市區氣溫下降至攝氏15度左右，新界再低兩三度，大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。

氣溫下降，長者需注意。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，長者隨着一般年紀增長，體溫調節機能會減退，在冬季長者常見健康方面問題，包括低溫症、心血管疾病、骨折和流感等，氣溫下降會影響長者氣管，特別有長期胸肺疾病，如哮喘人士，根據一線平安鐘支援中心經驗和統計，在冬季時候，長者一般因為身體痛症、跌倒和頭暈等向中心求助。

長者安居協會指，上一個冬季透過一線平安鐘流動裝置而求助個案，冬季比較全年高出近1成，尤其是跌倒風險甚多，在上一個冬季，平安鐘接獲因為跌倒而要求助的個案，平均每月大約400宗，比較全年平均高出一成三，長者在冬季跌倒風險在醫學調查方面顯示，長者跌倒個案有所增加，其中大部分跌倒長者有下肢乏力，而跌倒的問題導致他的盤骨碎裂，調查亦顯示入住老人院長者跌倒機會，比起居住在家的長者高2.1倍，同時長者進行危險動作，令他們跌倒機會增加1.7倍，包括站高拿東西和拿重物等，提醒隨着冬季來臨，要留意家居安全和外出安全，避免進行危險動作。降溫期間要注意保暖，穿著宜以輕便為主切勿臃腫，如果天氣好，可以外出進行溫和活動，保持身體靈活度，市民亦應多關心長者。