文體旅局趕交「功課」　《文創藍圖》明出爐　惟無提投入且效益難彰

早前被《施政報告》點名文化體育及旅遊局催交的《文藝創意產業發展藍圖》，最快將在明日(25日)出台。據悉藍圖分4大範疇共71項措施，規劃未來10年文化藝術的發展方向，包括善用香港中西文化交融的特色，將部分藝術轉化為商品，吸引商界投資發展「產業化」，期望在10年後從業員人數增至26.4萬人，能帶來2,000億港元生產增加值。不過，消息人士提到，藍圖並無明言會投入多少資源予各類藝術，亦無發展優次，又指藝術發展的效益需時顯現，故「難在一兩年見到」。

消息指，該份《文藝創意產業發展藍圖》分4大發展方向，包括弘揚中華及發展香港特色文化、發展多元國際文化藝術產業、建立平台促進中外文藝交流，以及建立產業生態圈。具體措施包括重整博物館成為旅遊景點，打造香港成為創意及流行文化之都；舉辦更多大型文化藝術活動，鞏固為「國際文化城市之都」；增強市場力量，令文藝創意產業與商界建立互維互利的關係。

據了解，如何將藝術作品產業化為報告最焦點，政府並非指導內容發展方向，反而是串連藝術家及商家，在作品中加入商業元素，令作品能自給自足，毋須依賴政府資助。消息人士舉例，不少創作人都有其風格，政府是尊重的，但認為創作人都需要因應社會及市場口味，推出較易入口的藝術作品，但強調一切都是業界主導。

資助方面，消息人士提到藍圖不會具體提及，需每年因應社會及商界反應而調整，而現時亦已有相關基金資助，例如電影發展基金及藝團資助計劃等，但指相關資助計劃正檢討，由引入市場元素，並強調不會盲目注資。至於部分較小眾的藝術創作，消息人士又說不會放棄它們，認為藝術多元十分重要，稱「未必所有藝術創作都成功，但都要擺錢落去」。

消息人士續指，2022年本港文藝人才有約22萬人，期望在藍圖出台及措施落實後，人才數量會逐步增加，至10年後增加20%至26.4萬人，每年帶來2,000億港元經濟增加值，並稱此目標已十分「積極」。

對於《藍圖》延遲一年才公布，消息人士解釋，文化藝術創意範疇很大，各類的要求都不同，如何在藍圖中涵蓋都花時間想考，例如從甚麼角度出發，措施有多細緻等，但指將推出的藍圖大方向與去年沒大變動，只是有人提點下認為「都要停一停，都要交啦」，但指藝術發展是不斷浮動，未來會視乎需要繼續修改。