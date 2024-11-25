17歲男生丟煙頭致4車焚毀　官指事發後沒逃離現場　判入更生中心

兩輛已退役巴士及兩輛私家車於去年11月在元朗僑興路近白沙村對開起火最終被燒毀。經執法部門調查後，一名涉嫌縱火的少年最終被捕，並承認曾在巴士上吸煙，並拋下煙頭令雜物起火。該少年早前於區院承認一項縱火罪，法官彭中屏今(25日)判處被告進入更生中心，並指希望被告能加強守法意識。

現年17歲的中學生陳喆昊，被控於2023年11月10日，在新界元朗公庵路白沙村丈量約份第119約地段第1775號近燈柱AD9408，無合法辯解而用火摧毀2輛雙層巴士和2輛私家車，意圖摧毀該財產或罔顧該財產是否會被摧毀。法官指被告過往有4項刑事紀錄，包括不小心駕駛罪等，亦曾違反感化令，認為感化及社會服務不足以反映本案嚴重性，但考慮到被告並非存心縱火，事發後沒有逃離案發現場，且已羈押3個半月，故判入更生中心。

案情指，2輛涉案退役巴士獲車主放置在元朗公庵路白沙村一個供村民免費泊車的室外停車場，，該兩輛雙層巴士，分別價值7.5萬港元及8萬港元。該2輛巴士由於無法啟動，故沒有被鎖上，巴士迷不時到場參觀泊照。被告於去年11月6日曾聯絡該車主求購其中一輛巴士，對方建議被告自行到場查看。案發當日有另外2輛私家車停泊在場，其中一輛價值3.9萬港元。近中午時被告報案指停車場發生火災，消防員約於2小時後撲滅火勢涉案4車被燒毀。被告其後承認曾在其中一輛巴士下層吸煙並拋擲煙蒂，相信巴士起火因為他沒有弄熄煙蒂，但無意焚毀巴士。

案件編號：DCCC 443/2024