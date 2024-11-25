菲傭遭僱主非禮　獲准終極上訴要求釐清強制勞役需否立例

八旬英籍醫生在家中藉詞為菲律賓籍女傭進行身體檢查非禮對方。該名醫生早前被裁定2項非禮罪成，但上訴後獲脫罪。菲傭事後入稟高院提出司法覆核，指執法部門有意排除案件牽涉販賣人口及強制勞役。高院早前判菲傭勝訴，執法部門提上訴，並獲上訴庭裁定部分得直，指無證據證明當局調查案件時失職，與現存法例不設強迫勞役罪行有因果關係。該菲傭就上訴庭的決定申請往終院上訴的許可，上訴庭今日(25日)頒判詞認為部分理據涉及廣泛及重大的法律觀點，故批出許可。

申請人是以「CB」為代號，她年約40多歲，答辯方為警務處處長和律政司司長。申請人在2018年9月入職，並於2018年11月至2019年4月期間，申請人屢遭僱主Z非禮，Z甚至曾要求她觀看Z與另一女傭的猥褻片段。申請人指執法部門調查案件的手法申請司法覆核，高院其後裁定答辯方判斷CB是否受害者上犯錯，沒充分調查她是否人口販賣及強迫勞役受害者，又指事件反映現行法例沒針對強制勞役，導致警方未能履責。

答辯方其後提出上訴，上訴庭認為無證據顯示埶法部門在CB案的失誤是普遍現象，並認為現存法例不設強迫勞役罪，或致警方調查CB時犯錯，故裁定答辯方部分上訴得直。CB就上訴庭的裁定提出往終院上訴的許可，並要求終院釐清該裁決是否即意味特區政府須就針對強制勞役訂立相關法例。上訴庭認為此部分涉及廣泛及重大的法律觀點，故批出上訴許可。

案件編號：CACV 208/2022