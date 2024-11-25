憂高才來港只為子女找學校　議員：人才計劃勿本末倒置

本港近年推出多項人才計劃，其中部分高才舉家遷往本港，導致相關教育問題。有議員引述媒體指有中介教導他們以本地自修生學額報考文憑試入大學；亦有議員指有網上廣告教高才為子女報讀名校，令他們爭相報讀，擔心有高才來港目的是為子女找學校，期望人才計劃目的不會本末倒置。

根據入境事務處及勞工及福利局提交的資料，直至今年2月各項人才入境計劃下，共有56,121名以受養人身份獲准來港的18歲以下未婚及受養子女。當局的文件指他們在港就學無須事先取得入境事務處處長的批准，而學校取錄有關受養人入讀中小學亦無須向教育局申報 ，政府因此沒有備存相關就學數據。

議員陳紹雄今日(25日)在立法會一個相關的委員會上關注為何當局沒有要求學校呈交相關數據，指沒有數據則難以規劃。他留意到媒體指有網上中介推出子女教育攻略，教導他們以本地自修生學額報考文憑試入大學。

另一議員林振昇亦指有網上廣告教高才為子女報讀名校，令他們爭相報讀，關注當局如何讓來港人才正面認識本港學校。他續稱，政策目的應是吸引人才就業或創業，子女有書讀令他們安心，期望當局別本末倒置。他又關注假如人才未能續簽，該如何處其已就學的子女。

教育局副局長施俊輝解釋：「（人才子女）來得香港就等同本地同學，唔再分係點樣來。」他表示，會留意供求轉變，指現時本地學校學位較充裕；國際學校學位較殷切。他澄清，受讓人的簽證與主申請人掛鈎，假如人才未能續簽，子女亦喪失留港資格，期望學校能及早保持家校溝通。

勞工及福利局副局長何啟明則補充，當局會安排短期簽證，讓他們為繼續留港或返回內地就學作準備，會視乎每個申請人作安排。