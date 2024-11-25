一日兩宗致命工業意外　兩承建商被暫停相關投票資格

致命工傷一單都嫌多，上周五(22日)東涌一個公營房屋建築工地及中環一個私人維修工程工地，相繼發生致命工業事故，兩名分別57歲及18歲男工人因此殞命。發展局表示，就上述兩宗致命工業意外，今日(25日)已按規管機制向兩個涉事承建商發出通知，分別即時暫停其工務工程「建築」及「升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置」類別的投標資格。

發展局指，兩個涉事承建商分別是局方認可公共工程承建商名冊及認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商。勞工處現正就該兩宗工業事故進行調查並會依法處理，發展局往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。

在暫停有關投標資格後，有關承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待發展局審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，亦適用於已經投標但尚未批出的工程合約。