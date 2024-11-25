The Henderson迎聖誕　80米長廊金光閃耀　25萬珠片像那銀河星星

天氣開始轉冷，金鐘一道行人天橋最近傍晚變得「金光閃閃」，引起剛放工的上班族駐足打卡。原來是恒基地產有新搞作，在The Henderson大樓外圍的公共行人天橋，掛上25萬塊金黃色的閃爍珠片，令長80米的通道搖身一變成為「金色長廊」，迎接臨近的聖誕節。

位於The Henderson大樓外圍的公共行人天橋，本身外形在該區附近已較奇特及出眾，原來與大樓一樣由扎哈．哈迪德建築師事務所(Zaha Hadid Architects)設計。近日天橋化身為「Glittering Golden Christmas」聖誕藝術裝置，以經典金色為主調，長達80米的行人天橋頂部被掛上由25萬塊金色珠片串，一串串如星河般閃爍的珠片。

當有微風吹過，珠片隨風搖曳，配合特別的黃金色燈光效果，折射出美輪美奐的炫目光影，金光閃爍而華麗萬千，無論白晝或夜晚，都令人宛如穿梭於漫天星海之中。不少行人都停下步伐欣賞及打卡。而這條璀璨的聖誕金色長廊將展出至明年1月2日。

除了華麗的聖誕金色長廊，The Henderson的玻璃幕牆亦將於每晚6時至9時，展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術，漫步當中可見金色聖誕雪花等聖誕圖案，更會隨時出現騎着鹿車的聖誕老人，向途人送上聖誕祝福。該聖誕光影藝術將展出至本周五(12月29日)，大家途經中環及金鐘，不妨抬頭尋找聖誕老人接收祝福。