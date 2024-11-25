一氧化碳無色無味無臭　閂窗沖涼打邊爐嫌命長

天氣轉涼時，不少市民會將窗戶關上防寒風，但在沐浴或打火鍋時，自製「毒氣室」也不察覺。一名56歲男子早前在家洗澡後被發現不省人事，其同住兩名家人因吸入一氧化碳一同被送院，事後發現涉事氣體熱水爐未有「GU」標誌。《東呼即應》嘗試探討相關事件。有醫生表示，若有人一氧化碳中毒，應立即將他移到空氣流通處，要即時召救傷車，讓他吸入氧氣，一氧化碳中毒嚴重的話，可致昏迷或植物人。同時亦有專家提醒，市民除要選購「GU標誌」爐具，亦應避免使用坊間所謂的「節能環」。

一氧化碳無色無臭無味，香港工程師學會燃氣能源分部前主席司徒家成表示，一氧化碳中毒要看「燃燒三角」，即氧份、燃料和火燄。市民如天冷吃火鍋或開空調吃火鍋，由於燃燒產生出的一氧化碳和二氧化碳很容易在密室裏充斥，屆時氧份愈來愈少，那麼吸入的就是一氧化碳和二氧化碳，從而增加中毒風險。

就近日有市民洗澡時一氧化碳中毒，事後發現熱水爐型號未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌，懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。司徒家成解釋，洗澡時會一氧化碳中毒主要有三個原因，包括沒有開抽氣扇、門窗全關及氣體熱水爐本身可能用得太久，導致內裏燃燒室產生氣洩漏。

司徒家成指出，洗澡時首先要打開抽氣扇，然後才開爐。他又提到，有很多在內地「進口」或現在盛行於內地網購平台買回來的熱水爐就要小心，因為這些爐具未必有「GU標誌」。他續稱，坊間所謂的「節能環」有個壞處，由於沒有風吹動火燄，所以它就用了「節能」這個字眼，其實「節能環」擋風外，也減少了氧份到燃燒中的火燄裏，所以很容易產生一氧化碳。

衞生署回覆《東呼》表示，由2022年至今共收到29宗由醫管局通報的一氧化碳中毒個案。香港急症科醫學院臨床毒理學專科委員會主席謝萬里表示，一氧化碳是有毒氣體，通常出現在缺少氧氣的環境，燃燒時就有機會產生一氧化碳，它會依附到腦部細胞表面引起腦部細胞發炎。雖然一些一氧化碳中毒的病人可能會在初期痊愈，但一周至兩周後又再出現一些神經的徵狀，如柏金遜病般嚴重的病人，甚至會變成昏迷變成植物人等。

謝又稱，如果可以捱過最初急性時期，通常為期數天至一、兩星期，一氧化碳中毒者會產生一個像慢性腦炎的病徵，嚴重個案會失禁、昏迷變成植物人，要用胃喉餵食。稍為輕微的個案會出現像柏金遜病般表情呆滯、情緒及反應減慢，有些病人控制不了情緒、像變蠢了一樣。他提醒，如發生急性一氧化碳中毒，最重要是把患者搬離現場，到一個沒有一氧化碳的地方，其次要保持患者氣道暢通。同時須應召救傷車，而治療時需要氧氣，給高濃度的氧氣，可加快一氧化碳在身體排除。