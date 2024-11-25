多地路跑傳事故　9歲童陪父參賽遭車撞死

台灣兩地周日（24日）分別傳出路跑事故，其中彰化二林舉辦的街道馬拉松，一名9歲男童陪父親參與6公里賽事期間遭車撞死。在台中舉行的路跑活動，一名跑手未注意紅燈穿越路面遭私家車撞傷，兩宗事故肇因有待釐清。

在二林鎮舉辦的伯立歐公益馬拉松，跑手周日上午6時30分出發，約在7時50分傳出事故。彰化縣警察局芳苑分局初步調查指，肇事路段有交通管制，一名居住在附近的黃姓司機駛入管制路段，從後撞上同向陪跑的男童，男童頭部重創當場失去生命徵象，送往二林基督教醫院後不治。警方到場後替司機檢測，未發現酒駕或毒駕。司機稱不知該路段有管制，也沒看到男童，又指自己當時車速約10至20公里。有現場目擊者稱，男童當時好像在父親後方，想加速趕上父親。主辦方稱，男童雖不是正式參賽者，也有投保公共意外險，會盡全力協助家屬後續事宜。

至於台中「寶可夢路跑」於周日上午約7時53分開始，一名56歲田姓男跑手疑因現場擠迫，想轉往空曠處透氣，卻未注意紅燈穿越路面，遭68歲林姓女司機駕駛的私家車撞倒。田男身體多處擦傷送院，林女經檢測沒有酒精反應。