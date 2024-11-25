「周遊假期」佛山團爆退伍軍人症　4長期病翁中招

一個佛山旅行團爆退伍軍人症！衞生署衞生防護中心今日(25日)表示，截至上周六(23日)的過去一周，錄得3宗輸入及1宗社區感染的退伍軍人症個案，當中2宗輸入病例患者分別為67及68歲男病人，2人互不相識但有流行病學關連，於潛伏期內曾參加「周遊假期」舉辦的一個佛山旅行團，調查後再發現同團另外2名62及65歲的男病亦中招，4人均有長期病患。防護中心呼籲曾於本月7日至9日間參加該旅行團的人士主動聯絡中心。

涉事「周遊假期」佛山旅行團外遊日期為本月7日至9日，團號是BG-EAL03。防護中心初步調查顯示，4名感染退伍軍人症患者除了參與該旅行團到訪佛山外，在本地並沒有共同行蹤，相信他們在外遊期間受到感染。防護中心正積極聯絡參與該旅行團的其餘人士，跟進他們的健康情況，並呼籲相關人士聯絡中心，防護中心會提供適切評估和醫學監察。有關個案已通報內地衞生當局。流行病學調查仍在進行中。

至於另外1宗輸入及1宗社區感染的退伍軍人症個案與上述群組個案沒有流行病學關連，涉及69歲男病人，有長期病患，於潛伏期內曾到內地，屬輸入個案；及42歲男病人，有長期病患，居於荃灣區。截至上周六，香港今年錄得115宗退伍軍人症個案。