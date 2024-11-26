家暴男不願離婚持刀捅死妻子　遭執行死刑

周一（25日）是國際消除對婦女暴力日，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發布5宗反家庭暴力犯罪典型案例，旨在進一步提高社會關注，對施暴者、潛在施暴者形成有力震懾。其中一名被告謝某宇婚後沉迷賭博，多次無故毆打、辱罵妻子文某某，對方提出離婚後遭他持刀捅死。謝某宇故意殺人罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身，已經伏法。

其他案例還包括女被告趙某梅因不堪忍受長期嚴重家庭暴力，殺死施暴丈夫劉某某，作案後自首、認罪認罰，獲依法從寬處罰，以故意殺人罪判處有期徒刑5年。另有受害者勇於向家庭暴力說「不」，決意離婚並向當地婦聯求助，法院對其前夫梁某偉以故意傷害罪，判處有期徒刑1年7個月；有已婚男子虐待共同生活的哺乳期婦女和未成年人，被以重婚罪和虐待罪判處有期徒刑2年4個月；有男子離婚後繼續打罵、威脅前妻，不執行人身安全保護令，被判處有期徒刑8個月。

最高法表示，人民法院依法嚴懲各種形式的家庭暴力犯罪，對嚴重侵害公民人身權利的故意殺人、故意傷害等犯罪，該判處重刑乃至死刑的堅決依法判處，切實維護家暴受害者合法權益。最高法強調，全面貫徹寬嚴相濟刑事政策，倡導受害者積極尋求法律保護，堅決捍衞人身安全保護令司法權威，同時呼籲重視對家庭暴力的預防和救助。