新中山客運口岸周四通航　航程減約20分鐘

廣東省中山市周一（25日）舉辦新中山客運口岸開通記者會，介紹該口岸聯檢大樓及碼頭建設情況。該口岸定於周四（28日）正式通航，將率先開通中山往香港中港城、香港機場、深圳蛇口3條航線，較之前的碼頭各航線航程縮短約20分鐘。在開航首3天，香港市區航線、蛇口航線票價全線1元（人民幣，下同，約1.1港元）；香港國際機場航線半價，成人普通艙票價175元（約190港元）。

中山市市商務局（口岸局）局長黃識航表示，中山客運口岸的搬遷是基於解決現有中山客運口岸發展空間受限問題的需要，同時也是廣東省「十四五」口岸發展規劃重點項目之一。新中山客運口岸是目前全省規模最大的水運口岸，設有旅客出入境通道各16條，出入境大廳各配備8條快捷查驗通道和8條人工查驗通道，旅客可在該口岸享受落地簽證、香港機場預辦值機、貨幣兌換等一系列服務。

中山市交通運輸局副局長吳海成稱，新中山客運口岸通航後，另謀劃開通澳門氹仔航線、珠海海島遊、水上觀光等航線。該口岸較之前的碼頭航程縮短，屆時可實現50分鐘抵達香港機場，65分鐘抵達香港中港城，50分鐘抵達澳門氹仔碼頭，50分鐘抵達深圳蛇口。